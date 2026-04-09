El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas que se extenderán hasta el periodo de la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 71% durante las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 19 y 24 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor en las horas más cálidas, especialmente en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad de lluvias en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las lluvias no serán significativas y es probable que el día se mantenga seco a partir de la tarde.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente y brinden un respiro a la atmósfera húmeda de la mañana.

En resumen, Martos experimentará un día con cielos mayormente nublados, temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, se espera que el tiempo mejore a medida que avance el día, ofreciendo condiciones más soleadas y cálidas hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.