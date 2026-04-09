El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "cubierto con lluvia escasa" hasta las 2 de la mañana. La temperatura en este periodo oscilará entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que rondarán los 10 grados y una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. La probabilidad de precipitación será del 90% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es probable que los residentes de Marchena se enfrenten a algunas lluvias ligeras.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, donde se espera que lleguen a los 24 grados . La humedad comenzará a disminuir, bajando al 47% hacia las 5 de la tarde, lo que permitirá que el tiempo se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 20% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 27 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 15 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 84% hacia las 11 de la noche. En resumen, Marchena experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y lluvias ligeras, seguido de un periodo más cálido y despejado por la tarde, antes de regresar a condiciones más frescas y húmedas por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.