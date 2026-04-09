El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y los 24 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 24 grados en las horas centrales. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas comiencen a subir. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en momentos, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 65% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas variables y alta humedad. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.