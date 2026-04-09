El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 08:00, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% durante este tiempo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones sean escasas entre las 01:00 y las 03:00, con valores de 0.4 mm y 0.3 mm respectivamente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que mantendrá una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar un poco frío para quienes salgan sin abrigo.

Durante la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, aunque las nubes permanecerán presentes. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados entre las 15:00 y las 16:00, proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 65% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 02:00 a 08:00, lo que podría generar momentos de actividad eléctrica. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye significativamente.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas caerán nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera. En resumen, hoy en Mairena del Alcor se vivirá un día de contrastes, con lluvias matutinas y un tiempo más templado por la tarde, ideal para adaptarse a las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.