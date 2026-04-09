El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas y brumas en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad moderada.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una sensación térmica que podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados . Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos parcialmente nublados y algunas horas de sol, lo que permitirá que los lucentinos disfruten de un tiempo más agradable. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día, aunque se registrará un 20% de probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas en las horas nocturnas. Se recomienda a los ciudadanos que planeen actividades al aire libre que se preparen para un descenso en la temperatura y la posibilidad de un ambiente más húmedo.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los 8 y 22 grados , y una baja probabilidad de precipitaciones. Se aconseja estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando podrían presentarse tormentas aisladas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.