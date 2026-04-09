El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Lora del Río se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría llegar a 0.9 mm en el periodo de la mañana, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las lluvias. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 24 grados , ofreciendo un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 22 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría contribuir a una sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque las lluvias podrían cesar, la posibilidad de chubascos aislados persistirá.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias y tormentas en la tarde, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.