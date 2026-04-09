El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados en la tarde, específicamente entre las 16:00 y 17:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Durante las primeras horas, se presentará un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la mañana y hasta la tarde. A partir de las 15:00 horas, el cielo se tornará más nuboso, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 20% hacia las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y 15:00 horas, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá activo, con velocidades que rondarán los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La tarde se presentará como un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del viento.

En resumen, el día en Linares se perfila como cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.