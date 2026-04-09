El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto durante la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la sensación de frescor. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 60% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se produzcan lluvias escasas, con un acumulado de aproximadamente 1 mm en las horas de la mañana y una ligera posibilidad de chubascos durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en el periodo de 8 a 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lepe necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con temperaturas agradables pero frescas, y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos de Lepe que se preparen para un día variable, llevando consigo ropa adecuada y un paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que el sol se ponga a las 20:58, las condiciones podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá en el horizonte.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.