El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, el tiempo en Lebrija se presenta mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 24 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 8:00, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 24 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 60% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 70% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan tormentas aisladas que podrían generar un aumento temporal en la intensidad de la lluvia.

Los ciudadanos de Lebrija deben estar preparados para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.