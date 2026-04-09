El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 29 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar rápidamente, alcanzando los 28 grados a las 16:00 horas, y un máximo de 29 grados a las 17:00 horas. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 38% a las 12:00 horas. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, así que se recomienda aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Jaén experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del sureste. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un día primaveral, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.