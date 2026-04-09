El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, y un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 65% en las primeras horas y un 85% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.