El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Huelva se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, comenzando con un estado nuboso que dará paso a un cielo completamente cubierto en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 02:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera un descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 17 grados. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 80% y el 100% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto, combinado con la posibilidad de lluvias, podría hacer que el día se sienta más pesado y húmedo de lo habitual.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal ante el calor y la humedad.

Los ciudadanos de Huelva deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas es más alta. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.