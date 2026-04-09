El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se presenten lluvias, especialmente en las primeras horas del día. Se espera que la cantidad de precipitación acumulada alcance los 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas, con un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92% por la mañana y disminuirá gradualmente a un 71% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el este y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad cambien ligeramente, con un predominio de nubes altas y poco nuboso en las horas centrales. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 35% en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán constantes, podrían presentarse de manera intensa en momentos puntuales.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente mayormente nublado. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.