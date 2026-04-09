El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de abril de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% al inicio del día.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia será baja en las horas siguientes, se registrarán intervalos de nubes que podrían traer algunas gotas dispersas. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el noroeste.
Durante la tarde, se prevé que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 60%. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse hacia el final de la tarde, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% de posibilidad entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. La bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 82% hacia el final del día. El viento, que durante el día ha soplado de manera moderada, se calmará un poco, aunque se mantendrán algunas rachas de hasta 10 km/h.
En resumen, hoy en Écija se experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente al amanecer y al anochecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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