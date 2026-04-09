El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados en la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, pero en general se mantendrá en un rango cómodo para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta un poco pesada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% entre las 20:00 y las 2:00 horas, lo que sugiere que es prudente estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas. Aunque las lluvias no se prevén intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, así que es aconsejable vestirse en capas y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.