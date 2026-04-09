El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

A lo largo del día, el cielo estará mayormente cubierto, especialmente en las horas centrales, con nubes altas predominando en la mayor parte del tiempo. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el viento se moderará a medida que avance la tarde.

En cuanto a la humedad, se prevé que baje gradualmente a lo largo del día, comenzando en un 100% y descendiendo hasta un 58% en las horas de la tarde. Esto, junto con el aumento de la temperatura, permitirá que los cordobeses disfruten de un ambiente más agradable hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 20:49, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar ligeramente. Para la noche, se anticipa que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados, lo que sugiere que será una noche fresca y posiblemente húmeda.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, seguido de un aumento en la temperatura y un cielo mayormente nublado. Los ciudadanos deben estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con condiciones más agradables a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.