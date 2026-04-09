El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa que podría caer en este periodo. Las temperaturas en la mañana rondarán los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante las horas más frescas.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas áreas de nubes altas que podrían ofrecer un respiro del gris predominante. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que podría proporcionar un alivio temporal del frío matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Los vientos del oeste también se intensificarán hacia el final de la tarde, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad de que se produzcan entre las 8:00 y las 14:00, lo que podría generar un ambiente inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cualquier eventualidad.
A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá nublado, se espera que las condiciones se estabilicen. La puesta de sol se producirá a las 20:54, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, podría ofrecer un cierre más tranquilo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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