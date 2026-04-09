El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el horizonte, especialmente en las horas centrales.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 82% por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún se mantendrá un 35% hasta las 20:00 horas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:58, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.