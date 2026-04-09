El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia que se intensificarán en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 2 mm en total.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y las condiciones se tornarán más favorables hacia el mediodía, aunque aún se prevé un cielo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica fresca, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 84% por la tarde.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A partir de la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse, con una transición hacia condiciones más soleadas. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 4:00 PM. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20% entre las 8:00 PM y las 2:00 AM, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas durante la noche.

En resumen, el día en Carmona estará marcado por un inicio lluvioso y fresco, con una mejora gradual en las condiciones climáticas hacia la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en las primeras horas y disfrutar de un tiempo más templado a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.