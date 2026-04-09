El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, el tiempo en Camas se presenta con una notable variabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanza el 86%, lo que acentúa la sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas no mejoran significativamente. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que podría resultar en un día bastante lluvioso. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 11 grados , lo que sugiere que el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 35% entre las 20:00 y las 2:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Sin embargo, la lluvia podría disminuir en intensidad hacia la tarde, con un cielo que pasará de cubierto a nuboso. La temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 22 grados en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un respiro del frío matutino.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Los vientos, aunque más suaves, seguirán soplando desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un inicio fresco y lluvioso, con una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde, aunque la posibilidad de tormentas no debe ser descartada. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que lleven paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.