El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con una variedad de condiciones que van desde la bruma matutina hasta cielos despejados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, la situación mejorará, y se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza.
Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente después de un inicio fresco, lo que sugiere que será un día agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, cuando las temperaturas aún son frescas.
La humedad relativa será alta en la mañana, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose alrededor del 50% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:47. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Cabra, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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