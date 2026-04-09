El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados a las 10:00, pero se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mayor parte de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% a las 2:00 y manteniéndose en niveles superiores al 90% hasta las 9:00, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, las condiciones mejorarán gradualmente. La temperatura comenzará a subir, alcanzando los 15 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 20 grados a las 1:00 de la tarde. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 6:00 de la tarde.

La tarde se presentará con un cielo poco nuboso a nuboso, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se mantiene un 10% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

En resumen, se anticipa un día fresco y húmedo en Las Cabezas de San Juan, con lluvias ligeras en la mañana y una mejora gradual en las condiciones hacia la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.