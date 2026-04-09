El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de la medianoche. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando su punto máximo entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se espera una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm.

Las temperaturas en Bormujos oscilarán entre los 10 y 12 grados durante la mañana, lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 23 grados por la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 13 km/h. Sin embargo, se prevén rachas más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, donde podrían alcanzar hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente después de las 8 de la mañana, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que existe una probabilidad del 45% de que se produzcan en la tarde.

La puesta de sol se espera para las 20:54, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará a medida que la noche avance. Para aquellos que planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias en la mañana y un ambiente más templado hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.