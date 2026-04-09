El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta del 83%. Las condiciones de cielo serán mayormente nubladas, lo que podría generar ligeras precipitaciones de hasta 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 02:00. La probabilidad de precipitación se mantendrá en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que las lluvias serán mínimas y esporádicas.

Durante las horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 15% en las horas más cálidas del día. El viento, que soplará mayormente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, y se espera que las condiciones sean mayormente soleadas desde las 19:00 en adelante. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 19:00 y continuando su descenso hasta los 21 grados a las 23:00. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 25% a las 22:00.

En resumen, Bailén experimentará un día con un inicio nublado y fresco, seguido de un periodo cálido y soleado en la tarde, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, donde podrían presentarse lluvias ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.