El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de abril de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 9 grados y alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 68%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a los 25 grados . Este ascenso térmico será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que caerá al 19% hacia el final del día. Las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.
El viento, que soplará predominantemente del sureste, alcanzará velocidades que oscilarán entre los 9 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, con picos de hasta 60 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes bajas hacia el final del día, sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 20:44, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baeza podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y despejado.
En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de precipitaciones. La combinación de un viento moderado y temperaturas en ascenso hará que la sensación térmica sea muy placentera, convirtiendo este 9 de abril en un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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