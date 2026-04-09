El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia la tarde.

El cielo estará predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas y bruma en las primeras horas. A partir de la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La visibilidad podría verse ligeramente afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que el día avance.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 99% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

El viento será ligero, predominando del sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.