El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Ayamonte se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 2 de la madrugada. Sin embargo, la situación se tornará más cubierta a lo largo de la mañana y la tarde, con un cielo predominantemente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, donde la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% a las 2 de la madrugada. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles confortables.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación que aumentará hasta un 55% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las horas más críticas. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 55% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y húmedo. Es recomendable que los habitantes de Ayamonte estén preparados para posibles lluvias y tormentas en la tarde y noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.