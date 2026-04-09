El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Para el periodo de 10:00 a 14:00, se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar los 20 grados, con cielos que se despejarán parcialmente. Sin embargo, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 0% en este intervalo, lo que permitirá disfrutar de un respiro en la inestabilidad climática de la mañana. La humedad relativa también comenzará a descender, alcanzando un 65% hacia el mediodía.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el oeste y suroeste en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas máximas se registren en torno a los 24 grados. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste, lo que podría traer consigo un aire más seco y fresco.

Por la tarde, a partir de las 14:00, se anticipan intervalos nubosos, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados, y la humedad se estabilizará en torno al 82%. La puesta de sol se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá momentos agradables y templados para los habitantes de Arahal.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.