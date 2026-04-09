El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de abril de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00, donde se registrarán precipitaciones de 0.1 mm. La temperatura en estos momentos oscilará entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la primera hora del día.
A medida que avance la mañana, el cielo se despejará gradualmente, alcanzando un estado mayormente despejado entre las 15:00 y las 18:00. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados a las 16:00. La humedad relativa disminuirá, situándose en torno al 35% a media tarde, lo que proporcionará una sensación más cálida y agradable.
El viento será un factor notable durante el día, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el este en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A partir de las 18:00, el viento comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que seguirá aportando un aire fresco a la tarde.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea muy baja a lo largo del día, con un 0% de probabilidad entre las 08:00 y las 20:00. Esto sugiere que, tras las lluvias matutinas, el tiempo se estabilizará y no se anticipan más precipitaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en la nubosidad, ya que se prevén nubes altas durante la tarde y la noche.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00. La humedad relativa aumentará gradualmente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. El ocaso se producirá a las 20:46, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, se transformará en una jornada mayormente soleada y cálida en Andújar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.
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