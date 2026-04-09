El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Almonte se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 83% al amanecer y subiendo hasta el 100% en las horas más frescas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, pero con un aumento gradual hacia la tarde, donde podría llegar a los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a partir del mediodía, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% en algunos momentos. Se prevé que la cantidad de precipitación acumulada sea de aproximadamente 4 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, especialmente en áreas no pavimentadas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán intermitentes, se espera que sean más intensas en ciertos momentos. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 20:00 a 02:00. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 16 y 18 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. El ocaso está previsto para las 20:55, y aunque el cielo estará cubierto, es posible que se puedan observar algunos claros breves.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.