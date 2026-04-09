El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

El día de hoy, 9 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su pico en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 90% de lluvia entre las 20:00 y las 02:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 0.1 mm. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Durante la tarde, la probabilidad de tormenta también será significativa, alcanzando un 85% en el mismo periodo.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los ciudadanos de Aljaraque deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.