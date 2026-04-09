El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

La jornada del 9 de abril de 2026 en La Algaba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance la mañana, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 86% y podría bajar a un 54% hacia el final de la jornada. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la nubosidad y la presencia de viento.

El viento soplará predominantemente del este, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Las rachas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 20:54.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es del 65% entre las 2:00 y las 8:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas en la zona. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde, con cielos parcialmente nublados y temperaturas más agradables.

Es importante que los habitantes de La Algaba se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras en la mañana y un ambiente más templado por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.