El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una transición hacia condiciones más despejadas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa moderada contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un leve 5% de probabilidad de tormenta en las primeras horas del día, lo que no debería afectar significativamente las actividades cotidianas.

El estado del cielo irá cambiando a lo largo del día. Después de un inicio cubierto, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso en la tarde, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas serán ideales para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, ofrecerá momentos agradables y soleados para los habitantes de Alcalá la Real.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.