El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de abril

Hoy, 9 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una sensación térmica algo más fresca debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas. La humedad comenzará a descender a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente en las primeras horas, donde la combinación de lluvia y alta humedad puede resultar incómoda.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a despejarse, y las nubes altas darán paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad, lo que permitirá que el ambiente se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 5 y 30 km/h, predominando del suroeste. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta es baja en la tarde, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad puede generar sorpresas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 14 y 17 grados . La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvia, promete terminar con un tiempo más templado y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-08T20:52:12.