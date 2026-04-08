El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 0.2 mm de lluvia, lo que indica que podría haber chubascos muy ligeros. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 75% hasta las 14:00, aunque la cantidad de precipitación esperada será mínima.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, manteniendo una velocidad moderada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían permitir que algunos rayos de sol se filtren, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas, pero con la sensación térmica más baja debido al viento y la humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad durante la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes. Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia la tarde, aunque el cielo seguirá presentando un aspecto mayormente nublado.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta el ocaso a las 20:51.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.