El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, y un 75% entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Utrera se enfrenten a algunas gotas de lluvia, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas de lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento alcance rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance el día, el viento se moderará, aunque se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A lo largo del día, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de días nublados y con posibilidad de lluvia.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, también puede ofrecer momentos de tranquilidad y reflexión bajo un cielo cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.