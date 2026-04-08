El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Úbeda indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con un 100% de probabilidad de precipitación en el periodo de 02:00 a 08:00, y un 95% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para condiciones inestables, especialmente en la mañana y parte de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 10 y los 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 93%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste al principio, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.4 mm en las primeras horas del día, con un total de 0.3 mm esperado en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente. La humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes tras un día de condiciones húmedas y tormentosas. La puesta de sol está prevista para las 20:43, marcando el final de un día que, aunque inestable, también traerá momentos de calma y claridad hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.