El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y aumentando hasta un 82% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 40% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 75% entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas y lluvia escasa. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en este periodo.

A medida que el día avanza, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 19 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 69% a media tarde, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 9 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas de la tarde y noche, con un 15% entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 0% a partir de las 8 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto hasta el final del día, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 75% hacia la medianoche.

En resumen, hoy en Tomares se prevé un día mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.