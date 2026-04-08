El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 40% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.1 mm de lluvia, lo que indica que podría haber chubascos ligeros. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se mantendrá un 15% de posibilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante la mañana y disminuirá gradualmente a un 75% hacia la tarde.
A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir algunos momentos de sol, especialmente en la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados hacia las 15:00, antes de descender nuevamente a 14 grados por la noche. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
La humedad relativa será alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones variables y llevar paraguas si planean salir durante la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.
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