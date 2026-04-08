El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

La jornada del 8 de abril de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, con un leve aumento hacia la tarde, donde podría llegar a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas del día, aumentando a un 75% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias intensas, sí habrá un ambiente húmedo y propenso a la lluvia.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla afecte la zona durante las primeras horas, especialmente en las áreas más bajas, lo que podría dificultar la circulación. A medida que avance el día, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque la posibilidad de tormentas se mantiene en un 50% durante la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

Los niveles de humedad, que se mantendrán altos durante todo el día, podrían hacer que la sensación de calor sea más intensa en las horas centrales, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el 8 de abril en La Rinconada será un día marcado por el cielo cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a la precaución y a estar preparados para un tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.