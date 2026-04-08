El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Puente Genil se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia que se intensificarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a afectar la región. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La lluvia será un factor constante, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total a lo largo del día. Las precipitaciones más intensas se prevén en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 50%. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque la intensidad podría disminuir. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.