El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. En total, se espera una precipitación acumulada de alrededor de 4 mm, con picos de hasta 7 mm en las horas de mayor actividad. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 55 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, aunque se mantendrá una brisa ligera.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando hasta un 65% en algunos periodos, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas a lo largo de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la vitalidad que las lluvias aportan a la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.