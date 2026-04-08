El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Pozoblanco se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 55% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que, junto con la alta humedad relativa que ronda el 97%, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones no mejorarán significativamente. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de las 10:00, la situación se tornará más complicada, con un aumento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante este periodo.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo habitual, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 10 a 11 grados, y la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 10% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que la lluvia vuelva a intensificarse hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:49, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían descender a 9 grados, lo que sugiere que será un buen momento para resguardarse en casa.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco estará marcado por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.