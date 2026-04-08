El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-11 grados, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas y un 30% en la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de lluvia se mantiene en un 95%.

Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con un cielo que podría despejarse ligeramente hacia la noche, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que podrían bajar a 12 grados, y la humedad relativa comenzará a disminuir, aunque seguirá siendo notablemente alta.

En resumen, Palma del Río experimentará un día de cielos cubiertos, con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.