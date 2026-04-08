El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 70% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en este periodo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en su punto máximo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá, especialmente entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, donde se prevé un 80% de posibilidad de lluvias escasas. Las condiciones de nubosidad también se mantendrán, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias ligeras.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 70% entre las 8 de la tarde y la medianoche, con la posibilidad de que se registren hasta 0.1 mm de precipitación. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 70% en las horas nocturnas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.