El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de abril de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura baje a 15 grados en las horas centrales, alcanzando un mínimo de 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se sitúa en un 80% al inicio del día y que podría aumentar en los momentos de lluvia.
La humedad será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 70% y el 84% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se prevén acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de calma entre las tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% durante el día, lo que indica que es posible que se produzcan descargas eléctricas en algunos momentos.
A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura podría recuperarse un poco hacia el final del día, alcanzando hasta 18 grados en las horas previas al ocaso, que se espera para las 20:49. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá hasta el final del día, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.
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