El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados, proporcionando un respiro del fresco matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará a un 60%, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:50.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera que se preparen para un día nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.