El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que las lluvias serán intensas y continuas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un leve descenso a medida que avanza la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que acumulen hasta 5 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos. Sin embargo, se anticipan picos de lluvia más intensa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se podrían registrar hasta 6 mm de lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles inundaciones en áreas vulnerables y tomar precauciones al desplazarse.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 34 km/h, con dirección predominante del sureste. Esto puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Es recomendable que las personas que salgan a la calle se vistan adecuadamente para protegerse del viento y la lluvia.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá ligeramente, pero las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se encuentren al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que dominarán la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.