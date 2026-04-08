El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Moguer se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvia escasa. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante la mañana, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

La temperatura en las primeras horas del día rondará los 11 grados , descendiendo a 10 grados en las horas posteriores. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 92% al amanecer y bajando gradualmente a un 70% por la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se estima que la probabilidad de lluvia será del 30% en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que la mañana y parte de la tarde serán los momentos más propensos para experimentar lluvias, aunque se espera que sean ligeras. Hacia la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 70% en el mismo intervalo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, con una disminución en la nubosidad y una probabilidad de lluvia que se reducirá a un 10% entre las 14 y las 20 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Moguer deben estar preparados para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y parte de la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.