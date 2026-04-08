El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de abril

Hoy, 8 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. En las primeras horas, se espera una lluvia escasa de aproximadamente 0.5 mm, que aumentará a 2 mm en la tarde. Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, oscilando entre el 87% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 9 km/h en la madrugada, aumentando a 19 km/h en la mañana. Durante la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia.

A lo largo del día, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas de mayor actividad. Esto sugiere que los residentes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-07T20:57:12.